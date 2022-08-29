Кудерметова пробилась во второй круг US Open, обыграв Векич

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в поединке первого круга US Open обыграла представительницу Хорватии Донну Векич.

Встреча продолжалась один час и 33 минуты и завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу россиянки.

Кудерметова совершила восемь подач навылет, не допустила ни одной двойной ошибок и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету ее соперницы два эйса, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейка.

Во втором круге Кудерметова сыграет с победительницей пары Коко Вандевеге (США) - Марина Заневская (Бельгия).