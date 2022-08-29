Баутиста-Агут на старте US Open проиграл 87-й ракетке мира

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут в первом круге US Open проиграл американцу Джеффу Вольфу, занимающему 87-е место в рейтинге ATP, со счетом 4:6, 4:6, 4:6.

Матч длился 2 часа 14 минут. По ходу игры 18-я ракетка мира Баутиста-Агут шесть раз подал навылет, совершил такое же количество двойных ошибок и не реализовал ни один из четырех брейк-пойнтов.

На счету Вольфа 14 эйсов, три двойные и три брейка при восьми возможностях выиграть гейм на подаче испанца.

Во втором круге домашнего «мэйджора» американец будет играть с чилийцем Алехандро Табило, победившим польского теннисиста Камила Майхржака (6:1, 6:4, 6:7, 6:1).