Медведев о победе над Козловым на US Open: В юниорах его невозможно было обыграть

Первая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал свою победу над американцем Стефаном Козловым в первом круге US Open.

«Условия были непростыми - жарко и влажно, мы оба немало потели. По-моему, по ходу матча были неплохие розыгрыши. Мне удалось сыграть довольно стабильно. И, конечно, подача сыграла ключевую роль. В юниорах обыграть Стефана было невозможно. Мы играли на турнире U14, и он на два года младше меня. Обычно это большая разница - но он меня тогда уничтожил. Так что я рад, что взял реванш», - приводит слова россиянина пресс-служба АТР.

Напомним, встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:0 в пользу Медведева.

Матч длился 2 часа 1 минуту. Россиянин подал 10 эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал 8 из 16 брейк-пойнтов.

Во втором круге действующий обладатель трофея сыграет с французом Артуром Риндеркнешом, победившим своего соотечественника Квентина Халиса со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:3, 6:2.