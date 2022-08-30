Касаткина не смогла выйти во второй круг US Open, уступив британке Дарт

Российская теннисистка Дарья Касаткина завершила свои выступления на Открытом чемпионате США-2022, потерпев поражение от Хэрриет Дарт из Великобритании в игре первого круга.

Отметим, что матч продолжался 2 часа 33 минуты – девятая ракетка мира уступила своей сопернице со счетом 6:7 (8:10), 6:1, 3:6.

Статистика эйсов – 4:1 в пользу Дарт, занимающей 88-е место в рейтинге WTA. Также британка допустила пять двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 14. На счету россиянки девять двойных и девять реализованных брейков из 18.

Добавим, что во втором круге Дарт сыграет с представительницей Венгрии Далмой Галфи.