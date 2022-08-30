Циципас проиграл 94-й ракетке мира Галану в матче первого круга US Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США, проиграв колумбийцу Даниэлю-Элаи Галану (6:0, 6:1, 3:6, 7:5).

Отметим, что встреча продолжалась 2 часа 43 минуты. На счету пятой ракетки мира пять подач навылет, четыре двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти. Его соперник, занимающий 94-е место рейтинга ATP, оформил шесть эйсов, допустил одну двойную и реализовал семь брейков из 18.

Во втором круге Галан встретится с представителем Австрии Джорданом Томпсоном.