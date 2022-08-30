«Прикладывал лед на голову». Медведев - об изнурительных тренировках перед стартом US Open-2022

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как готовился в Европе к старту Открытого чемпионата США. В матче первого круга US Open-2022 спортсмен одолел американца Стефана Козлова.

«Этим летом по всей Европе было довольно жарко, поэтому, честно говоря, тренироваться было очень тяжело. После часа тренировки я подумал: о боже, я умираю. Поэтому мы всегда пытались найти лучшее решение, чтобы справиться с этим, потому что уже через час я уже сидел на скамейке запасных, разговаривал с тренерами и говорил, что больше не могу двигаться.

Так что мне помогло то, что я положил лед на голову. Сегодня я сделал это в 5-0, чтобы проверить это. Мне действительно это понравилось. После этого я почувствовал себя свежим», — цитирует Медведева Eurosport.

Напомним, встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:0 в пользу Медведева.

Матч длился 2 часа 1 минуту. Россиянин подал 10 эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал 8 из 16 брейк-пойнтов.

Во втором круге действующий обладатель трофея сыграет с французом Артуром Риндеркнешом, победившим своего соотечественника Квентина Халиса со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:3, 6:2.