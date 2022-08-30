Потапова обыграла Лью и вышла во второй круг US Open

Российская теннисистка Анастасия Потапова в матче первого круга US Open обыграла представительницу США Клэр Лью.

Встреча продолжалась один час 17 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу россиянки, которая ни разу не подала навылет, допустила две двойнве ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из семи.

На счету ее соперницы четыре эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейка из трех попыток.

В следующем круге Потапова встретится с китаянкой Синьвэн Жень.

В другом матче Эрика Андреева проиграла чешке Петре Квитовой и выбыла с турнира.