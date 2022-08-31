Рублев вышел во второй круг US Open, Карацев выбыл

Российский теннисист Андрей Рублев в первом круге Открытого чемпионата США победил серба Ласло Дьере со счетом 7:6 (7:5), 6:3, 3:6, 4:6, 6:4.

Матч длился 3 часа 44 минуту. За встречу Рублев 13 раз подал навылет, сделал три двойные ошибки и реализовал 7 брейк-поинтов из 13.

На счету Дьере 16 эйсов, 13 двойных и 7 брейков при 16 возможностях взять гейм на подаче соперника.

Во втором круге US Open Рублев сыграет с корейцем Сун-Ву Квоном.

Соотечественник Андрея Аслан Карацев уступил Фабио Фоньини, ведя 2:0 по сетам, матч закончился со счетом 1:6, 5:7, 6:4, 6:1, 6:4 в пользу итальянца.

Следующим соперником Фоньини будет испанец Рафаэль Надаль, который прошел австралийца Ринки Хидзикату (4:6, 6:2, 6:3, 6:3).