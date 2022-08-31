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Грачева уступила Мартич на старте US Open

Матч длился 2 часа 7 минут.
31 августа 2022 08:33
автор: Максим Скороходов

Российская теннисистка Варвара Грачева в первом круге Открытого чемпионата США проиграла хорватке Петре Мартич со счетом 4:6, 6:7 (3:7).

По ходу встречи Грачева два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два из пяти брейк-поинтов.

На счету Мартич один эйс, семь двойных и три брейка при шести возможностях взять гейм на подаче россиянки.

Следующей соперницей Мартич будет испанская теннисистка Гиберт Паула Бадоса, победившая украинку Лесю Цуренко со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3.

источник: «Советский спорт»
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