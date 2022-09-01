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Калинская не смогла выйти в третий круг US Open, проиграв Гарсии из Франции

Россиянка уступила своей сопернице по итогам двух сетов - 3:6, 1:6.
01 сентября 2022 08:13
автор: Владислав Корегин

Российская теннисистка Анна Калинская завершила свои выступления на Открытом чемпионате США. В матче второго круга 60-я ракетка мира проиграла представительнице Франции Каролин Гарсии со счетом 3:6, 1:6.

Отметим, что встреча продолжалась 1 час 3 минуты. Спортсменки оформили по четыре эйса и допустили по три двойных ошибки. При этом Гарсия реализовала четыре брейк-пойнта из девяти, а россиянка не смогла заработать ни одного брейка в игре.

Добавим, что в третьем круге Гарсия сыграет против Бьянки Андрееску из Канады.

источник: «Советский спорт»
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