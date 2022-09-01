Серена Уильямс победила Контавейт в матче второго круга US Open

Матч второго круга Открытого чемпионата США между Анетт Контавейт и Серены Уильямс завершился победой представительницы США со счетом 6:7 (4:7), 6:2, 2:6.
Отметим, что игра между теннисистками продолжалась 2 часа 29 минут. Американка оформил 11 подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. У ее соперницы пять эйсов, пять двойных и пять реализованных брейков из 11.
Следующей соперницей Уильямс на турнире станет австралийка Айла Томлянович.
источник: «Советский спорт»