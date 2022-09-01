Самсонова одержала победу над канадкой Фернандес и вышла в третий круг US Open

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес в игре второго круга Открытого чемпионата США.

Отметим, что матч между спортсменками состоялся в ночь на 1 сентября и завершился победой россиянки со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Встреча продлилась 1 час 47 минут.

Статистика эйсов – 10:3 в пользу Самсоновой. При этом 35-я ракетка мира не допустила двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из 13. У Фернандес пять двойных и ни одного заработанного брейка.

Добавим, что в третьем круге Самсонова сыграет с Александрой Крунич из Сербии.