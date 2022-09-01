Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата США-2022, выиграв бразильца Монтейро

Российский теннисист Карен Хачанов продолжает свой путь на US Open-2022. В игре второго круга 31-я ракетка мира обыграл Тьяго Монтейро из Бразилии в четырех сетах – 6:3, 6:3, 5:7, 6:4.
Отметим, что матч продолжался 3 часа. Россиянин оформил на четыре эйса больше своего соперника (17-13). При этом Карен допустил больше двойных ошибок (3-1). Также на его счету пять реализованных брейков из 15, а у бразильца – два из шести.
В третьем круге Хачанов сыграет с британцем Джеком Дрэйлером.
источник: «Советский спорт»