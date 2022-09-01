Медведев обыграл Риндеркнеша в трех сетах во втором круге US Open

Действующий победитель US Open Даниил Медведев успешно преодолел барьер второго круга текущего розыгрыша турнира, обыграв француза Артура Риндеркнеша – 6:2, 7:5, 6:3.

Отметим, что продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. На счету первой ракетки мира восемь эйсов, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из 17. Его соперник оформил пять подач навылет, допустил три двойных и не реализовал ни одного из трех заработанных брейков.

В третьем круге Медведев сыграет с представителем Китая У Ибином.