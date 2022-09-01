Медведев высказался по поводу своей победы в матче второго круга US Open-2022

Российский теннисист Даниил Медведев подвел итоги матча второго круга Открытого чемпионата США, в котором он обыграл француза Артура Риндеркнеша.

Отметим, что 26-летний спортсмен, являющийся действующим победителем турнира, одолел своего соперника со счетом 6:2, 7:5, 6:3.

– В целом я доволен уровнем игры в третьем сете, и это здорово. В конце матча я играл все лучше и лучше. Самое главное – победить, остаться в турнире, пройти как можно дальше по сетке. Надо прибавлять – соперники становятся все сильнее и сильнее, – цитирует Медведева пресс-служба ATP.

В третьем круге Медведев сыграет с представителем Китая У Ибином. Встреча состоится 2 сентября.