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Александрова уступила Дэвис во втором круге US Open

01 сентября 2022 20:20
автор: Александр Поволоцкий

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла американке Лорен Дэвис во встрече второго круга Открытого чемпионата США.

Отметим, что матч между спортсменками завершился победой россиянки со счетом 0:6, 6:4, 7:6 (10:5). Встреча продлилась 2 часа и 11 минут.

Обе теннисистки совершили по четыре эйса. Александрова допустила десять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. У американки восемь двойных и два реализованных брейка из четырех.

Добавим, что в третьем круге Дэвис сыграет с победительницей встречи Юлия Путинцева (Казахстан) - Юле Нимайер (Германия).

источник: «Советский спорт»
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