Александрова уступила Дэвис во втором круге US Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла американке Лорен Дэвис во встрече второго круга Открытого чемпионата США.

Отметим, что матч между спортсменками завершился победой россиянки со счетом 0:6, 6:4, 7:6 (10:5). Встреча продлилась 2 часа и 11 минут.

Обе теннисистки совершили по четыре эйса. Александрова допустила десять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. У американки восемь двойных и два реализованных брейка из четырех.

Добавим, что в третьем круге Дэвис сыграет с победительницей встречи Юлия Путинцева (Казахстан) - Юле Нимайер (Германия).