Надаль обыграл Фоньини и вышел в третий круг US Open-2022

Испанский теннисист Рафаэль Надаль оказался сильнее представителя Италии Фабио Фоньини во втором круге Открытого чемпионата США. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:2, 6:1 в пользу испанца.

Надаль четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал девять брейк-пойнтов из 14.

На счету Фоньини - один эйс, девять двойных ошибок и реализовано шесть брейк-пойнтов из десяти.

За выход в 1/8 финала US Open-2022 Надаль поборется с французом Ришаром Гаске.