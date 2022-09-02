Надаль - о том, что уступал Фоньини в начале матча: Это был один из худших стартов в моей карьере

Испанский теннисист Рафаэль Надаль дал комментарий после победы на итальянцем Фабио Фоньини во втором круге US Open. Испанец уступал со счетом 2:6, 2:4, но в итоге выиграл 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.

«Уступая сет и брейк, я просто старался играть немного лучше. Играть хуже было сложно. Это был один из худших стартов в моей карьере. Но это часть игры», - сказал Рафаэль после матча.

Напомним, что Надаль четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал девять брейк-пойнтов из 14. На счету Фоньини - один эйс, девять двойных ошибок и реализовано шесть брейк-пойнтов из десяти.

За выход в 1/8 финала US Open-2022 Надаль поборется с французом Ришаром Гаске.