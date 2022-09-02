Азаренко о поведении украинки Костюк на US Open: Сейчас это не самая важная вещь в мире

Белорусская теннисистка Вктория Азаренко высказалась о решении украинки Марты Костюк не пожимать ей руку после матча между соперницами в рамках второго круга US Open.

«Я не была удивлена. Я не думаю, что надо делать из этого что-то важное. Я всегда пожимаю руки своим соперницам. У меня была такая же ситуация с украинкой Ястремской в Вашингтоне. Так случилось. Я просто двигаюсь дальше. Я не могу никого заставить пожать мне руку. Это их решение. Сейчас это не самая важная вещь в мире. Мне не нужно сидеть здесь и похлопывать себя по спине. Я очень четко отдаю отчет в своих действиях», - приводит слова спортсменки зарубежная пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу белоруски.

В третьем круге соревнований Азаренко сыграет с представительницей Хорватии Петрой Мартич.