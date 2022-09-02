Надаль разбил себе нос, играя с Фоньини

Испанский теннисист Рафаэль Надаль разбил себе нос в матче второго круга Открытого чемпионата США против итальянца Фабио Фоньини (2:6, 6:4, 6:2, 6:1).

Случилось это после того, как Надаль случайно попал ракеткой по корту, а та по инерции угодила теннисисту в лицо. 22-кратному победителю турниров «Большого шлема» пришлось взять медицинский тайм-аут, чтобы остановить кровотечение.

Добавим, что за выход в 1/8 финала US Open-2022 Надаль поборется с французом Ришаром Гаске.