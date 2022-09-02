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Надаль отобрался на итоговый турнир АТР

В чемпионской гонке 36-летний испанец занимает первое место.
02 сентября 2022 10:32
автор: Максим Скороходов

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отобрался на Итоговый турнир ATP.

После победы над итальянцем Фабио Фоньини (2:6, 6:4, 6:2, 6:1) во втором круге Открытого чемпионата США испанец набрал 5675 очков в чемпионской гонке АТР и гарантировал себе место в восьмерке сильнейших. В настоящий момент 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» является лидером турнирной таблицы, поэтому он стал первым квалифицировавшимся спортсменом.

Напомним, что Итоговый турнир АТР пройдет с 13 по 20 ноября в Турине.

источник: «Советский спорт»
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