Надаль отобрался на итоговый турнир АТР

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отобрался на Итоговый турнир ATP.

После победы над итальянцем Фабио Фоньини (2:6, 6:4, 6:2, 6:1) во втором круге Открытого чемпионата США испанец набрал 5675 очков в чемпионской гонке АТР и гарантировал себе место в восьмерке сильнейших. В настоящий момент 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» является лидером турнирной таблицы, поэтому он стал первым квалифицировавшимся спортсменом.

Напомним, что Итоговый турнир АТР пройдет с 13 по 20 ноября в Турине.