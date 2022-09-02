Алькарас - о том, кто вдохновил его на скольжение на харде: Пусть будет Джокович

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как обучился скольжению на харде.

«Я над этим работаю. Но для меня скольжение на харде ничем не отличается от скольжения на грунте. Был ли кто-то, у кого учился этому элементу? Пусть будет Джокович. Но вообще мне кажется, что это мое», - приводит слова спортсменка зарубежные СМИ.

Накануне Алькарас оказался сильнее представителя Аргентины Федерико Кореа во втором круге Открытого чемпионата США. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1, 7:5 в пользу четвертой ракетки мира.

За выход в четвертый круг Алькарас поборется с американцем Дженсоном Бруксби.