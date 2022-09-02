«Это раздражает». Томлянович - о поддержке болельщиков Серены Уильямс на US Open-2022

Австралийская теннисистка Айла Томлянович призналась, что ей не нравится активная поддержка болельщиков Серены Уильямс на US Open-2022.

«Я провела оба своих матча на седьмом корте параллельно с ее играми, и мне было слышно зрителей. Я думала, что седьмой корт не так близко. В эти моменты я думала: «Боже, это раздражает, и я даже не играю против нее.

Я не знаю, как я буду с этим справляться. Я думаю, что нам нужно сосредоточиться на том, чтобы не дать ей уйти вперед в счете, потому что тогда она становится опасной. Она лучшая, когда ведет в счете», — цитирует Томлянович Eurosport.

Победительница этого матча сыграет против выигравшей в паре между россиянкой Людмилой Самсоновой и сербки Александры Крунич.