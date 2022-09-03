Медведев вышел в четвертый круг US Open, обыграв китайского теннисиста Ибина

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в третьем круге Открытого чемпионата США победил китайского теннисиста У Ибина со счетом 6:4, 6:2, 6:2.
По ходу игры Медведев 12 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-поинтов из 12.
Ибин сделал один эйс, обошелся без двойных ошибок и выиграл один гейм на подаче соперника, имея восемь возможностей.
В четвертом круге Медведев встретится с австралийцем Ником Кирьосом, обыгравшим американца Джеффа Вольфа (6:4, 6:2, 6:3).
источник: «Советский спорт»