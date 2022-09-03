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Самсонова вышла в четвертый круг US Open, где встретится с Томлянович, победившей Серену Уильямс

Легендарная американка допускала, что завершит карьеру после турнира.
03 сентября 2022 08:31
автор: Максим Скороходов

Российская теннисистка Людмила Самсонова в третьем круге Открытого чемпионата США победила сербку Александру Крунич со счетом 6:3, 6:3.

По ходу игры Самсонова три раза подала навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовала четыре брейк-поинта из шести.

На счету Крунич один эйс, четыре двойные и один брейк при шести возможностях выиграть гейм на подаче соперницы.

В четвертом круге Самсонова сыграет с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович, которая победила американку Серену Уильямся со счетом 7:5, 6:7 (4:7), 6:1. Ранее 23-летняя победительница турниров «Большого шлема» допускала, что US Open-2022 будет последним турниром в ее карьере.

источник: «Советский спорт»
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