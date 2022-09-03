Карреньо-Буста стал соперником Хачанова в четвертом круге US Open

Испанский теннисист Пабло Корреньо-Буста в третьем круге Открытого чемпионата США победил австралийца Алекса де Минора со счетом 6:1, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5).

За 3 часа игрового времени Карреньо-Буста три раза подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал пять из десяти брейк-поинтов.

На счету де Минора девять эйсов, десять двойных и один брейк при четырех возможностях взять гейм на подаче соперника.

В четвертом круге Открытого чемпионата США Карреньо-Буста сыграет с россиянином Кареном Хачановым, чей соперник британец Джейк Дрэйпер отказался от борьбы в третьем сете из-за травмы при равном счете по партиям.