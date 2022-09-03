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Серена Уильямс расплакалась в интервью после поражения от Томлянович на US Open

Американская теннисистка оставляет мало шансов на то, что проведет еще один профессиональный матч.
03 сентября 2022 10:27
автор: Максим Скороходов

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» со слезами на глазах дала интервью на корте после поражения от австралийской теннисистки Айлы Томлянович в третьем круге Открытого чемпионата США со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6.

- Спасибо всем, кто был со мной рядом долгие годы. Буквально десятилетия. Но началось всё с родителей. Я очень им благодарна. Боже мой. Это слезы счастья. Наверное. Не знаю. Надо добавить, что не было бы Серены, если бы не Винус. Спасибо тебе. Она единственная причина, по которой Серена Уильямс достигла своих успехов. Было весело. Это было невероятное путешествие. Я благодарю всех, кто когда-либо говорил: «Вперед, Серена», - сказала Уильямс на корте.

Ранее 23-летняя победительница турниров «Большого шлема» допускала, что US Open-2022 будет последним турниром в ее карьере.

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