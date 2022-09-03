Медведев – об игре с Кирьосом на US Open: Будет отличный матч, который заинтересует зрителей

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев дал комментарий после победы над китайцем У Ибином (6:4, 6:2, 6:2) в третьем круге Открытого чемпионата США.

«Сегодня я чувствовал, что играю на довольно высоком уровне и подавал немного лучше, чем он, что было ключевым моментом. Было много напряженных розыгрышей, и я понимал, что уровень матча был высоким», - сказал Медведев.

В следующем раунде US Open первая ракетка мира встретится с австралийцем Ником Кирьосом.

«Наши матчи были отличными. Я думаю, будет равная игра. Счет 3:1 в его пользу, но на этот раз я постараюсь выступить лучше, это будет отличный матч, который заинтересует зрителей», - так оценил своего следующего соперника Медведев.