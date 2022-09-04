Рублев обыграл Шаповалова и вышел в 1/8 финала US Open

Российский теннисист Андрей Рублев оказался сильнее представителя Канады Дениса Шаповалова в третьем круге Открытого чемпионата США. Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7) в пользу 11-ракетки мира.

Рублев девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

На счету Шаповалова - 23 эйса, восемь двойных ошибок и реализовано четыре брейк-пойнта из 17.

За выход в четвертьфинал US Open Рублев поборется с британцем Кэмероном Норри.