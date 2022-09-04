Норри - о матче Кирьоса против Медведева: Прошлая победа Ника добавляет немного драмы

Британский теннисист Кэмерон Норри поделился ожиданиями от предстоящего матча австралийца Ника Кирьоса против первой ракетки мира Даниила Медведева в 1/8 финала US Open.

«Думаю, для мужских соревнований очень интересно возвращение Кирьоса, и завтра будет отличный матч с Даниилом. Очевидно, прошлая победа Ника добавляет немного драмы», - сказал Норри на пресс-конференции.

Встреча состоится в ночь на 5 сентября и начнется в 02:00 по московскому времени. В случае победы Медведев встретится с лучшим из пары Пабло Карреньо-Буста (Испания) - Карен Хачанов (Россия).