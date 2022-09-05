Медведев проиграл Кирьосу и не смог выйти в четвертьфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев в 1/8 финала US Open проиграл автсралийцу Нику Кирьосу.

Встреча продолжалась два часа 56 минут и завершилась со счетом 6:7, 6:3, 3:6, 2:6 в пользу Кирьоса, который 21 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из семи.

На счету россиянина 22 эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейка из восьми.

Таким образом, россиянин не сможет защитить титул, действующим обладателем которого он пока является.

В четвертьфнале соревнований Кирьос сыграет с серебряным призером Олимпийских игр в Токио Кареном Хачановым.