Хачанов обыграл Карреньо-Бусту и вышел в четвертьфинал US Open

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Карен Хачанов в матче 1/8 финала US Open нанес поражение испанцу Пабло Карреньо-Бусте.

Встреча продолжалась три часа 23 минуты и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3 в пользу россиянина, который 11 раз подавал навылет, совершил шесть двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 15.

На счету его соперника девять эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейка из двух.

В 1/4 финала Хачанов сыграет с обидчиком Даниила Медведева - австралийцем Ником Кирьосом.