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Медведев потеряет звание первой ракетки мира по итогам US Open

Россиянин не смог выйти в четвертьфинал соревнований.
05 сентября 2022 09:14
автор: Александр Шульгин

Российский теннисист Даниил Медведев потеряет звание первой ракетки мира по итогам US Open.

Из оставшихся на турнире спортсменов обойти россиянина могут Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль или Каспер Рууд.

Напомним, в 1/8 финала Медведев проиграл автсралийцу Нику Кирьосу.

Встреча продолжалась два часа 56 минут и завершилась со счетом 6:7, 6:3, 3:6, 2:6 в пользу Кирьоса, который 21 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из семи.

На счету россиянина 22 эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейка из восьми.

Таким образом, россиянин не сможет защитить титул, действующим обладателем которого он пока является.

В четвертьфинале соревнований Кирьос сыграет с серебряным призером Олимпийских игр в Токио Кареном Хачановым.

Медведев установил новый рекорд для россиян, находясь на вершине мирового рейтинга уже больше 15 недель.

источник: «Советский спорт»
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