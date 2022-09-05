Медведев о матче с Кирьосом: Мы оба накручены, в следующий раз можем и перестать разговаривать

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свое поражение в матче 1/8 финала US Open с австралийцем Ником Кирьосом.

Спортсмен ответил на вопрос, не отвлекал ли его соперник, который известен своими скандальными выходками.

«Вообще нет. Сегодня, мне кажется, он ничего такого не делал. Как я сказал пару дней назад, мне кажется, что мы очень уважаем друг друга.

Но следующий матч может быть иным. Мы оба накручены, так что, может, в следующем матче - через месяц, через пару лет - мы сойдем с ума и перестанем разговаривать.

До сих пор это были отличные матчи. Честно говоря, сегодня меня абсолютно ничего не отвлекало от игры в теннис», - приводит слова Медведева на пресс-конференции зарубежная пресса.

Встреча продолжалась два часа 56 минут и завершилась со счетом 6:7, 6:3, 3:6, 2:6 в пользу Кирьоса.

Таким образом, россиянин не сможет защитить титул, действующим обладателем которого он пока является. Кроме того, по итогам турнира Даниил потеряет звание первой ракетки мира. Добавим, что россиянин установил рекорд для своих соотечественников по времени нахождения на вершине мирового мужского рейтинга - более 15 недель.