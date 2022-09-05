Первая ракетка России Касаткина продолжает общаться с украинскими теннисистками

Первая ракетка России Дарья Касаткина рассказала про общение с украинскими теннисистками.

«Я в контакте с девчонками из Украины, с которыми и раньше хорошо общалась. Очень грустно, что мы больше не обсуждаем то, кто как сходил на шопинг. Я бы очень хотела вернуть то время, когда кто-то завидовал кому-то, что там сумку подороже кто-то купил», - сказала Касаткина в интервью шоу «Осторожно, Собчак».

Отметим, что украинские теннисистки, в частности Элина Свитолина, призывают россиян и белорусов высказать свою политическую позицию, а Марта Костюк на Открытом чемпионате США не пожала руку звезде белорусского тенниса Виктории Азаренко.