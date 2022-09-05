Джокович не выступит в составе сборной Сербии на групповом этапе Кубка Дэвиса

Капитан сборной Сербии по теннису Виктор Троицки сообщил о том, что Новак Джокович не поможет национальной команде на групповом этапе Кубка Дэвиса.

По словам Троицки, 35-летний спортсмен пропустит предстоящие игры «по личным причинам». При этом он отметил, что бывшая первая ракетка мира вернется в состав сборной, если команде удастся выйти в плей-офф турнира.

– Без Джоковича Сербию представят Миомир Кецманович, Филип Краинович, Ласло Джере, Душан Лайович и Никола Чачич, наш лучший игрок в парном разряде, который сейчас заменил Новака. Именно они поедут в Валенсию, – цитируют Троицки сербские СМИ.

Добавим, что Сербия сыграет в одном квартете с Испанией, Южной Кореей и Канадой.