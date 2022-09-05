Матч между Рублевым и Норри за выход в четвертьфинал US Open был прерван из-за дождя

Матч с участием российского теннисиста Андрея Рублева на Открытом чемпионате США прервали из-за дождя.

Отметим, что в 11-я ракетка мира проводит игру с представителем Великобритании Кэмероном Норри в рамках 1/8 финала турнира. Россиянин выиграл первый сет со счетом 6:4.

Недавно матч был возобновлен после того, как на стадионе закрыли крышу. Во втором сете Рублев обыгрывает своего соперника со счетом 5:4.

В случае выхода в четвертьфинал Рублев сыграет либо с Рафаэлем Надалем из Испании, либо с американцем Фрэнсисом Тиафо.