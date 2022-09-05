Рублев обыграл Норри и вышел в четвертьфинал US Open

Российский теннисист Андрей Рублев в четвертом круге Открытого чемпионата США победил британца Кэмерона Норри со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Матч шел 2 часа 6 минут. По его ходу Рублев 11 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал такое количество брейков, имея восемь возможностей выиграть гейм на подаче британца.

На счету Норри семь эйсов, три двойных и один реализованный брейк-поинт из двух.

Таким образом, Рублев вышел в четвертьфинал US Open, где может сыграть с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, который позже выйдет на матч против американца Фрэнсиса Тиафо.