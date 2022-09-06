Надаль проиграл Тиафо и вылетел с US Open

Испанец Рафаэль Надаль в матче 1/8 финала US Open уступил американцу Фрэнсису Тиафо и покинул турнир.

Встреча продолжалась три часа 32 минуты и завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3 в пользу американца, на счету которого 18 подач навылет, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Надаль совершил девять эйсов, девять двойных ошибок и реализовал два брейка из шести.

В четвертьфинале Тиафо сыграет с Андреем Рублевым.

Надаль все равно может забраться на вершину мирового рейтинга в том случае, если Карлос Алькарас или Каспер Рууд не дойдут до финала.