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Надаль проиграл Тиафо и вылетел с US Open

Испанец все равно может стать первой ракеткой мира.
06 сентября 2022 08:24
автор: Александр Шульгин

Испанец Рафаэль Надаль в матче 1/8 финала US Open уступил американцу Фрэнсису Тиафо и покинул турнир.

Встреча продолжалась три часа 32 минуты и завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3 в пользу американца, на счету которого 18 подач навылет, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Надаль совершил девять эйсов, девять двойных ошибок и реализовал два брейка из шести.

В четвертьфинале Тиафо сыграет с Андреем Рублевым.

Надаль все равно может забраться на вершину мирового рейтинга в том случае, если Карлос Алькарас или Каспер Рууд не дойдут до финала.

источник: «Советский спорт»
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