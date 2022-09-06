Алькарас обыграл Чилича и вышел в четвертьфинал US Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас в матче 1/8 финала US Open в пяти сетах сломил сопротивление хорвата Марина Чилича и вышел в четвертьфинал турнира.

Встреча продолжалась три часа 56 минут и завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3 в пользу испанца, который три раза подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 18.

На счету его соперника 14 эйсов, 13 двойных ошибок и пять реализованных брейков из девяти.

В 1/4 финала соперником Алькараса станет итальянец Янник Синнер.