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Рублев о матче с Тиафо: Мне нужно лишь дожидаться своего момента

Россиянин сыграет в четвертьфинале US Open.
06 сентября 2022 11:36
автор: Александр Шульгин

Олимпийский чемпион Токио в миксте Андрей Рублев поделился ожиданиями от четвертьфинального поединка в рамках US Open против американца Фрэнсиса Тиафо.

«Он жесткий игрок. Мы встречались пару раз. Я уступил ему в прошлом году тут, на US Open. Он наверняка попробует использовать свою энергию и публику, чтобы «прокачаться», играть в лучший теннис. Мне же нужно лишь дожидаться своего момента и пользоваться им», - приводит слова россиянина пресс-служба турнира.

Напомним, в 1/8 финала Рублев обыграл британца Кэмерона Норри, а Тиафо, в свою очередь, одолел самого Рафаэля Надаля.

Также в четвертьфинал вышел еще один россиянин - Карен Хачанов, а Даниил Медведев уступил Нику Кирьосу и теперь точно лишится звания первой ракетки мира.

источник: US Open
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