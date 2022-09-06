Рублев о матче с Тиафо: Мне нужно лишь дожидаться своего момента

Олимпийский чемпион Токио в миксте Андрей Рублев поделился ожиданиями от четвертьфинального поединка в рамках US Open против американца Фрэнсиса Тиафо.

«Он жесткий игрок. Мы встречались пару раз. Я уступил ему в прошлом году тут, на US Open. Он наверняка попробует использовать свою энергию и публику, чтобы «прокачаться», играть в лучший теннис. Мне же нужно лишь дожидаться своего момента и пользоваться им», - приводит слова россиянина пресс-служба турнира.

Напомним, в 1/8 финала Рублев обыграл британца Кэмерона Норри, а Тиафо, в свою очередь, одолел самого Рафаэля Надаля.

Также в четвертьфинал вышел еще один россиянин - Карен Хачанов, а Даниил Медведев уступил Нику Кирьосу и теперь точно лишится звания первой ракетки мира.