Хачанов в пяти сетах обыграл Кирьоса и вышел в полуфинал US Open

Российский теннисист Карен Хачанов в четвертьфинале Открытого чемпионата США победил австралийца Ника Кирьоса со счетом 7:5, 4:6, 7:6, 6:7 (3:7), 6:4.

По ходу матча Хачанов 30 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из восьми.

На счету Кирьоса 31 эйс, пять двойных и два брейка при девяти возможностях взять гейм на подаче соперника.

В полуфинале US Open Хачанов сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом, который ранее обыграл итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:1, 6:4, 7:6 (7:4).