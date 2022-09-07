Кирьос сломал две ракетки после поражения от Хачанова на US Open

Австралийский теннисист Ник Кирьос сломал две ракетки подряд после того, как проиграл представителю России Карену Хачанову в четвертьфинале Открытого чемпионата США со счетом 5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (7:3), 4:6.

Напомним, раундом ранее Кирьос остановил первую ракетку мира Даниила Медведева (7:6, 3:6, 6:3, 6:2).

Что касается Хачанова, то в полуфинале US он сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом, который ранее победил итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:1, 6:4, 7:6 (7:4).