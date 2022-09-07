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Хачанов - о выходе в полуфинал US Open: Я горжусь собой

26-летний россиянин никогда ранее был так далеко на турнирах «Большого шлема».
07 сентября 2022 11:10
автор: Максим Скороходов

Российский теннисист Карен Хачанов дал интервью пресс-службе АТР после победы над австралийцем Ником Кирьосом со счетом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4 в полуфинале Открытого чемпионата США.

- Я сделал это! Я сделал это! Я горжусь собой, я был сосредоточен с самого начала и до конца. Это был сумасшедший матч, но я был готов к борьбе в пяти сетах.

От начала и до конца отличная игра, по крайней мере, от меня. Я оставался в игре, не только ждал своего шанса, но и создавал их. Я очень счастлив, очень горжусь тем, что смог закончить матч, я смог выдержать последнее испытание. Подавать на матч никогда не легко. Просто супер счастлив сделать этот шаг вперед и выйти в свой первый полуфинал на турнире «Большого Шлема», - сказал Хачанов.

В полуфинале US Open Хачанов сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом, который ранее обыграл итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:1, 6:4, 7:6 (7:4).

источник: «Советский спорт»
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