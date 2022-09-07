Федерер не сможет сыграть на Кубке Лэйвера

Швейцарский теннисист Роджер Федерер пока не готов сыграть на Кубке Лэйвера.

Как сообщают зарубежные СМИ, реабилитация 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» после травмы идет медленнее, чем ожидалось. У Федерера вновь обнаружили воду в правом колене, на котором он перенес три операции.

Ранее сообщалось, что за сборную Европы также сыграют: серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, британец Энди Маррей, грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд.

Добавим, что Федерер последний раз он выходил на корт в июле прошлого года. Он принимал участие в Уимблдоне.