Чакветадзе дала прогноз на матч Рублев - Тиафо в четвертьфинале US Open

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе поделилась ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча Открытого чемпионата США, в котором российский теннисист Андрей Рублев сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо.

«Тиафо выдал матч жизни с Надалем, отдал все. После победы над Рафой от него теперь чуть ли не победы ждут на турнире. Готов ли он? Я не уверена. Психологически ему будет сложнее», - написала Чакветадзе в своем телеграм-канале.

Напомним, что встреча между соперниками состоится сегодня, 7 сентября, в Нью-Йорке на стадионе Артура Эша. Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

В случает успеха Рублев поборется за выход в финал US Open с победителем пары Янник Синнер (Италия) - Карлос Алькарас (Испания).