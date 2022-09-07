Соболенко вышла в полуфинал US Open, обыграв Плишкову

Арина Соболенко нанесла поражение представительнице Чехии Каролине Плишковой и вышла в полуфинал Открытого чемпионата США.

Матч, который длился один час и 22 минуты, завершился со счетом 6:1, 7:6 (7:4) в пользу белорусской теннисистки.

Шестая ракетка мира совершила семь эйсов и три двойных ошибки. Также в активе Соболенко три реализованных брейк-пойнта из семи.

Плишкова однажды подала навылет, шесть раз допустила двойную и не получила возможность сделать брейк.

За выход в финал Соболенко сыграет с победительницей всреч Ига Свентек (Польша) – Джессика Пегула (США).