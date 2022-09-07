Соболенко - о победе над Плишковой: Она здорово играла, но мне удалось выдержать этот уровень

Белорусская теннисистка Арина Соболенко дала комментарий после победы над представительницей Чехии Каролиной Плишковой (6:1, 7:6) в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

«Я старалась цепляться как можно сильнее, заставлять ее работать. И она здорово играла, но мне удалось выдержать этот уровень и одержать победу», - приводит слова спортсменки зарубежные СМИ.

Напомним, что шестая ракетка мира совершила семь эйсов и три двойных ошибки. Также в активе Соболенко три реализованных брейк-пойнта из семи. Плишкова однажды подала навылет, шесть раз допустила двойную и не получила возможность сделать брейк.

За выход в финал Соболенко сыграет с победительницей всреч Ига Свентек (Польша) – Джессика Пегула (США).