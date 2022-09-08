Швентек стала полуфиналисткой US Open-2022, обыграв Пегулу

Польская теннисистка Ига Швентек одержала победу над американкой Джессикой Пегулой в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США.

Отметим, что очная встреча спортсменок продолжалась 1 час 55 минут и завершилась победой первой ракетки мира со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

В прошедшей встрече Швентек оформил один эйс, допустил три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 11. У ее соперницы одна подача навылет, три двойных и шесть реализованных брейков из десяти.

Добавим, что в полуфинале Швентек встретится с Ариной Соболенко из Белоруссии.