Алькарас в пяти сетах победил Синнера в четвертьфинальном матче US Open-2022

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал Открытого чемпионата США, одержав победу над представителем Италии Янником Синнером.

Отметим, что очная встреча спортсменов продолжалась 5 часов 18 минут и завершилась победой четвертой ракетки мира в пяти сетах – 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3.

Статистика эйсов – 8:5 в пользу Синнера. При этом теннисист, занимающий 13-е место в рейтинге ATP, допустил 11 двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из 16. У испанца пять двойных и десять реализованных брейков из 25.

Добавим, что в полуфинале Алькарас встретится с Фрэнсисом Тиафо из США.